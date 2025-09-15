На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько стоит жить в Китае месяц

Экономист Мосягин: проживание в КНР месяц стоит около 50 тыс. рублей
true
true
true
close
kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM

Проживание в Китае месяц базово стоит около 50 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Для месячного проживания основные расходы включают аренду жилья, питание и транспорт. Аренда бюджетного жилья (хостелы или гестхаусы) обойдется примерно в 20–30 тыс. рублей в месяц, питание — еще около 15–20 тыс. рублей, а транспорт — примерно 2–3 тыс. рублей. Если вы захотите снять квартиру, стоит отметить, что аренда квартиры требует соблюдения жестких правовых норм: иностранцам разрешено проживать только в официально зарегистрированных объектах, а начальные платежи включают депозит и предоплату за один-два месяца. Стоимость аренды варьируется в зависимости от города и расположения квартиры, в среднем может достигать от 40 тыс. до 150 тыс. рублей», — отметил Мосягин.

По его словам, россияне могут столкнуться с языковым барьером, проживая в Китае, поскольку английский язык слабо распространен за пределами туристических зон. Также Мосягин призвал учитывать различия в цифровых экосистемах — популярные в России сервисы могут быть недоступны, а для использования местных аналогов (например, WeChat для оплаты) может потребовать китайский банковский счет, до момента пока не запустится процесс по объединению платежных систем РФ и КНР. Кроме того, важно соблюдать местные правила и культурные нормы, особенно при посещении религиозных и исторических объектов, предупредил экономист.

С 15 сентября между Россией и Китаем вступает в силу безвизовый режим. Граждане России смогут въезжать в КНР по загранпаспорту и находиться там без визы до 30 дней.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что авиабилеты в Китай не подорожают из-за отмены виз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами