Россиянам рассказали, сколько стоит жить в Китае месяц

Проживание в Китае месяц базово стоит около 50 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Для месячного проживания основные расходы включают аренду жилья, питание и транспорт. Аренда бюджетного жилья (хостелы или гестхаусы) обойдется примерно в 20–30 тыс. рублей в месяц, питание — еще около 15–20 тыс. рублей, а транспорт — примерно 2–3 тыс. рублей. Если вы захотите снять квартиру, стоит отметить, что аренда квартиры требует соблюдения жестких правовых норм: иностранцам разрешено проживать только в официально зарегистрированных объектах, а начальные платежи включают депозит и предоплату за один-два месяца. Стоимость аренды варьируется в зависимости от города и расположения квартиры, в среднем может достигать от 40 тыс. до 150 тыс. рублей», — отметил Мосягин.

По его словам, россияне могут столкнуться с языковым барьером, проживая в Китае, поскольку английский язык слабо распространен за пределами туристических зон. Также Мосягин призвал учитывать различия в цифровых экосистемах — популярные в России сервисы могут быть недоступны, а для использования местных аналогов (например, WeChat для оплаты) может потребовать китайский банковский счет, до момента пока не запустится процесс по объединению платежных систем РФ и КНР. Кроме того, важно соблюдать местные правила и культурные нормы, особенно при посещении религиозных и исторических объектов, предупредил экономист.

С 15 сентября между Россией и Китаем вступает в силу безвизовый режим. Граждане России смогут въезжать в КНР по загранпаспорту и находиться там без визы до 30 дней.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что авиабилеты в Китай не подорожают из-за отмены виз.