Девять поездов идут с отставанием из-за ЧП в Орловской области

ФПК: девять поездов задерживаются после ЧП в Орловской области
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

Девять поездов задерживаются после инцидента на железной дороге в Орловской области. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в Telegram--канале.

Отмечается, что 20 поездов прибыли в пункты назначения, но девять следуют с отставанием. Речь идет о поездах № 360 АдлерКалининград, № 30 БелгородСанкт-Петербург, № 359 Калининград — Адлер, № 109 МоскваАнапа, № 143 Москва — Кисловодск, № 535 Смоленск — Анапа, № 83 Москва — Адлер, № 565 Москва — Минеральные Воды, № 75 Черкизово — Белгород.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что после окончания оперативных мероприятий на перегоне МалоархангельскГлазуновка Орловской области железнодорожники открыли движение по одному пути.

13 сентября в Орловской области на перегоне Малоархангельск — Глазуновка при проверке путей были обнаружены взрывные устройства. При осмотре одно из них детонировало, в результате чего не выжили трое росгвардейцев. Движение поездов на участке было временно ограничено: часть составов задержали, часть перенаправили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик предупредил о рисках диверсий ВСУ в России этой осенью.

