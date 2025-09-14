В Орловской области открыли движение по одному пути после ЧП на железной дороге

На перегоне Малоархангельск — Глазуновка открыли движение по одному пути

После окончания оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области железнодорожники открыли движение по одному пути. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в Telegram-канале.

«В настоящее время пропуск поездов в обе стороны осуществляется в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что параллельно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры на втором пути, для чего заранее сформировали необходимые силы и средства.

По словам пресс-службы, железнодорожники принимают максимальные усилия для скорейшего восстановления инфраструктуры и запуска движения на участке по обоим путям.

13 сентября в Орловской области на перегоне Малоархангельск — Глазуновка при проверке путей были обнаружены взрывные устройства. При осмотре одно из них детонировало, в результате чего не выжили трое росгвардейцев. Движение поездов на участке было временно ограничено: часть составов задержали, часть перенаправили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

