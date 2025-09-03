Аналитик предупредил о рисках диверсий ВСУ в России этой осенью

Капитан Дандыкин: осенью ВСУ сосредоточатся на диверсиях в России и атаках БПЛА

Этой осенью ВСУ сосредоточатся на диверсиях внутри России и атаках БПЛА. С таким предупреждением в беседе с NEWS.ru выступил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, главная задача ВСУ – сдерживание продвижения ВС РФ на фронте. Украинцы «окапываются, зарываются в землю», указал эксперт.

«Думаю, таков их план на эту осень — пытаться максимально сдержать наступление. ВСУ, конечно, продолжат пакостить России — насылать беспилотники, отправлять диверсантов», — заявил Дандыкин.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Владимир Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан. По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.

Ранее Зеленский анонсировал «ощутимое усиление» Украины.