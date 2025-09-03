На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитик предупредил о рисках диверсий ВСУ в России этой осенью

Капитан Дандыкин: осенью ВСУ сосредоточатся на диверсиях в России и атаках БПЛА
true
true
true
close
Reuters

Этой осенью ВСУ сосредоточатся на диверсиях внутри России и атаках БПЛА. С таким предупреждением в беседе с NEWS.ru выступил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, главная задача ВСУ – сдерживание продвижения ВС РФ на фронте. Украинцы «окапываются, зарываются в землю», указал эксперт.

«Думаю, таков их план на эту осень — пытаться максимально сдержать наступление. ВСУ, конечно, продолжат пакостить России — насылать беспилотники, отправлять диверсантов», — заявил Дандыкин.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Владимир Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан. По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.

Ранее Зеленский анонсировал «ощутимое усиление» Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами