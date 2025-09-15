На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму произошел ландшафтный пожар

МЧС: в Крыму тушат ландшафтный пожар на площади в 20 гектаров
МЧС России

В Крыму близ Феодосии произошел крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике Крым.

Огонь охватил сухую растительность в поселке городского типа Орджоникидзе в районе поворота на Коктебель. В настоящее время пламя распространилось на площадь в 20 гектаров. Быстрому распространению пожара способствует порывистый ветер, а сложно-пересеченная местность осложняет работу сотрудников МЧС.

В тушении огня принимают участие аэромобильная группировка МЧС, спасатели «Крым-спас», сотрудники лесоохотничьего хозяйства и местные коммунальщики. В общей сложности для ликвидации пожара привлечены 135 человек и 32 единицы специальной техники. Угрозы населенному пункту нет.

7 сентября сообщалось, что ландшафтный пожар, из-за которого временно ограничивали движение на сельской дороге Тепловка — Ивановка в Сакском районе Крыма, ликвидировали на площади около 15 гектаров.

Ранее в Оренбургской области произошел ландшафтный пожар площадью 500 гектаров.

