Ландшафтный пожар ликвидировали в Крыму

МЧС: пожар площадью 15 га ликвидировали в Сакском районе Крыма
true
true
true

Ландшафтный пожар, из-за которого временно ограничивали движение на сельской дороге Тепловка — Ивановка в Сакском районе Республики Крым, ликвидировали на площади около 15 га. Об этом заявили в МЧС России по республике в Telegram-канале.

В тушении пожара участвовали сотрудники ведомства, а также аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, и добровольная пожарная команда и техника администрации.

Все в ликвидации огня на двух очагах было привлечено 141 специалист и 30 единиц техники.

Накануне в МЧС рассказали, что ландшафтный пожар тушат в Симферопольском районе Крыма, площадь возгорания составляет 150 га.

В ведомстве подчеркнули, что для недопущения распространения огня была привлечена аэромобильная группировка МЧС, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства. Авиация ведомства сбросила 15 тонн воды, говорится в публикации.

К ликвидации пожара были привлечены 133 сотрудника МЧС, 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Ранее в Оренбургской области произошел ландшафтный пожар площадью 500 гектаров.

