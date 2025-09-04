В Оренбургской области произошел ландшафтный пожар площадью 500 гектаров

Площадь ландшафтного пожара, произошедшего в городском округе Медногорск в Оренбургской области, достигла 500 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«Работы по тушению пожара продолжаются», — говорится в заявлении.

Утром 4 сентября Главное управление МЧС РФ по Оренбургской области в Telegram-канале написало, что в городском округе Медногорск загорелась сухая трава. К ликвидации пожара привлекли 60 специалистов и 23 единицы техники. В частности, ведомство направило на место происшествия 18 сотрудников и восемь единиц техники.

Огнеборцы создали два боевых участка для защиты населенных пунктов Ибрагимово и Идельбаево. При этом в публикации подчеркивалось, что тушение осложняют порывистый ветер и сложный рельеф местности.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Угроза для населенных пунктов отсутствует.

29 августа в Новознаменском районе Краснодара произошел мощный пожар — пламя охватило сухую растительность. Как писал Telegram-канал Kub Mash, огонь распространился в районе жилого комплекса «Смородина».

Ранее в Республике Крым ликвидировали природный пожар площадью 70 гектаров.