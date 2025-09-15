На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вступил в силу безвизовый порядок посещения россиянами Китая

Россияне с 15 сентября смогут въезжать в Китай без виз
Сергей Бобылев/РИА Новости

С 15 сентября россияне могут въезжать в Китай без виз. Об этом сообщает ТАСС.

Граждане России с обычным загранпаспортом могут посещать Китай без оформления визы сроком до 30 дней. Такая мера носит пробный характер и будет действовать в течение года. В консульстве КНР в Москве разъяснили, что россияне смогут въезжать в страну без визы с туристическими и бизнес-целями, по частным приглашениям, а также для проезда транзитом. При этом нововведение не распространяется на граждан РФ, прибывающих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на российских водителей, экспедиторов и перевозчиков.

5 сентября сообщалось, что в России после введения безвизового режима ожидают рост туристов из Китая на 25%.

За день до этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, ответив таким образом зеркально на дружественный шаг Пекина.

Ранее в Минтрансе рассказали, как изменится авиасообщение России с Китаем после отмены виз.

