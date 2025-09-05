В России после введения безвиза ожидают рост туристов из Китая на 25%

Взаимное решение России ввести безвизовый режим с Китаем увеличит въездной турпоток в среднем на 25%. Об этом в беседе с 360.ru заявил соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Мусихин.

Отказ от формальностей и заполнения большого количества бумажных документов, на что обычно уходило очень много времени, привлечёт китайских путешественников в РФ, считает специалист.

«Кроме того, это дает значительную экономию: стоимость электронной визы составляет около 50 долларов США, в то время как за обычную визу сбор превышает 150 долларов», — добавил Мусихин.

По его мнению, несмотря на завершение лета, когда китайские туристы наиболее активно путешествуют, отмена виз всё равно отразится на туропотоке, который продемонстрирует заметный прирост. В конечном итоге показатели также будут корректироваться с учётом стоимости туров и развитием маршрутной сети. Эксперт напомнил, что сегодня между РФ и КНР выполняется около 150 авиарейсов в неделю из различных городов.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном заявил, что Россия введёт безвизовый режим для граждан Китая, ответив таким образом зеркально на дружественный шаг Пекина.

При этом вице-президент РСТ Дмитрий Горин отмечал, что безвиз в отношении российских туристов уже привёл к росту спроса на авиабилеты в Китай в 1,5 раза. Стоимость туров, по его словам, будет колебаться в зависимости от курсов валют этой осенью – на фоне наблюдаемой устойчивости рубля они пока остаются стабильными.

