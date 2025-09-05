На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России после введения безвиза ожидают рост туристов из Китая на 25%

РСТ: отмена виз увеличит число китайских туристов в России на 25%
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Взаимное решение России ввести безвизовый режим с Китаем увеличит въездной турпоток в среднем на 25%. Об этом в беседе с 360.ru заявил соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Мусихин.

Отказ от формальностей и заполнения большого количества бумажных документов, на что обычно уходило очень много времени, привлечёт китайских путешественников в РФ, считает специалист.

«Кроме того, это дает значительную экономию: стоимость электронной визы составляет около 50 долларов США, в то время как за обычную визу сбор превышает 150 долларов», — добавил Мусихин.

По его мнению, несмотря на завершение лета, когда китайские туристы наиболее активно путешествуют, отмена виз всё равно отразится на туропотоке, который продемонстрирует заметный прирост. В конечном итоге показатели также будут корректироваться с учётом стоимости туров и развитием маршрутной сети. Эксперт напомнил, что сегодня между РФ и КНР выполняется около 150 авиарейсов в неделю из различных городов.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном заявил, что Россия введёт безвизовый режим для граждан Китая, ответив таким образом зеркально на дружественный шаг Пекина.

При этом вице-президент РСТ Дмитрий Горин отмечал, что безвиз в отношении российских туристов уже привёл к росту спроса на авиабилеты в Китай в 1,5 раза. Стоимость туров, по его словам, будет колебаться в зависимости от курсов валют этой осенью – на фоне наблюдаемой устойчивости рубля они пока остаются стабильными.

Ранее были названы последствия отмены виз для китайцев в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами