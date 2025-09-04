На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что Россия взаимно отменит визы для граждан Китая

Путин заявил, что Россия зеркально ответит на отмену виз в Китай
true
true
true

Россия введет безвизовый режим для граждан Китая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое», — сказал глава российского государства.

Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что в России спрос на авиабилеты в Китай подскочил в 1,5 раза после сообщения об отмене визового режима. Стоимость туров по-прежнему различается в зависимости от направления, а также от курса валют.

Власти Китая вводят безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Таким образом, с 15 сентября текущего года по 14 сентября следующего года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении россиян, имеющих обычные паспорта. В РФ на этом фоне прогнозируют бум не только туристических, но и бизнес-поездок в КНР.

Аналитики сервиса оптовых закупок товаров из Китая от Точка Банка рассказали «Газете.Ru», что с отменой визового режима российские предприниматели начнут чаще лично знакомиться с производителями и новыми поставщиками. Уже сегодня многие бизнесмены обращаются в сервис, чтобы им подобрали поставщика под конкретный запрос и проверили его надежность, но большая часть предпринимателей — 70% — предпочитают лично решать эти вопросы и договариваться без посредников.

Ранее в Минтрансе рассказали , как изменится авиасообщение России с Китаем после отмены виз.

