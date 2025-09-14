На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Многоженец Сухов стал подозреваемым по делу о развратных действиях

Многоженец Сухов получил статус подозреваемого по делу о развратных действиях
true
true
true
close
Скриншот из видео/Иван Сухов/VK

Многоженец Иван Сухов стал подозреваемым по уголовному делу о развратных действиях, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Александра Почуева.

По словам юриста, его подзащитного не задерживали: Сухов сотрудничает со следствием и просит об очной ставке с дочерью Анной. Почуев настаивает на проведении экспертизы крови и волос девушки на наличие следов наркотических и психоактивных веществ.

В июне в программе «Пусть говорят» 19-летняя Сухова заявила, что отец дважды принуждал ее к действиям сексуального характера. В первый раз это случилось, когда ей было 14 лет. По словам Анны, отец заставлял ее прикасаться к нему, мотивируя это тем, что из нее не получится хорошей жены, а так она хотя бы будет «все уметь, как правильно делать». Подобные «уроки» отец проводил и для ее младшей сестры, утверждает Сухова.

Многоженец назвал обвинения со стороны дочери полной чушью, а все происходящее — пиар-кампанией против него. 10 сентября СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело о развратных действиях (ч.1 ст. 135 УК).

У Сухова 30 детей от 12 женщин. Первые семь детей родились, когда ему было 16 лет. Мужчина организовал в городе Александров Владимирской области «православный гарем». Одна из его жен в прошлом обращалась в полицию, так как ее «не отпускали» оттуда. Впоследствии мужчина переехал в Москву и поселился в трехкомнатной квартире площадью 70 кв. м с тремя женами и 14 детьми.

Ранее муфтий Москвы обратился в полицию из-за листовок про курсы по многоженству.

