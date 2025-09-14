«Эпилепсия от шока и инцеста»: раскрыты новые детали дела многоженца Сухова о домогательствах к дочери

Многоженца Сухова допросили в СК по делу о развратных действиях против дочери

Многоженец Иван Сухов стал подозреваемым по делу о домогательствах к дочери, его уже допросили в СК, но не задержали. По словам его адвоката, Сухов по-прежнему не признает вину и «дал развернутые показания, подтверждающие его невиновность». При этом защита заявившей о насилии Анны Суховой утверждает, что обвинения девушки «подтверждаются», а отец собирал на нее некий компромат. Сейчас дочь многоженца работает с психологом, у нее развилась эпилепсия.

«Православный многоженец» Иван Сухов получил статус подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях в отношении своей дочери Анны, сообщил его адвокат Александр Почуев агентству РИА Новости. В беседе с ТАСС юрист уточнил, Сухова уже допросили в Следственном комитете.

«Он не задержан. Он добровольно является к следователю, поэтому нет основания для его задержания», — пояснил адвокат.

Сторона защиты подала ходатайство о проведении очной ставки между Суховым и его дочерью.

Это будет их первая встреча с того момента, как дочь публично обвинила отца в преступлениях.

Адвокат также потребовал провести экспертизу крови и волос девушки на наличие следов наркотических и психоактивных веществ.

По словам Почуева, Сухов по-прежнему настаивает на своей невиновности. «Он дал развернутые показания, подтверждающие его невиновность и оговор со стороны дочери под воздействием представителей ток-шоу», — говорится в посте адвоката в Telegram.

Эпилепсия и шок

Адвокат дочери Сухова Юлия Вербицкая заявила РЕН ТВ, что показания девушки против отца подтверждаются.

«Несмотря на бравурные утверждения Сухова и его защиты о неких «доказательствах невиновности», все сводится к тому, что показания Анны подтверждаются и соответствуют действительности, а вот сам «отец года» готовил и собирал на свою же дочь некий компромат», — рассказала юрист.

Вербицкая собирается ходатайствовать о психолого-психиатрической экспертизе и для отца, и для дочери. Она выразила мнение, что попытки Сухова пропагандировать сожительство с несколькими женщинами и, возможно, их детьми могут свидетельствовать «о психических отклонениях», а «такой больной подлежит изоляции и лечению».

Анна Сухова сейчас проходит курс терапии с психологом.

«По мнению специалистов, развившаяся у нее эпилепсия может быть вызвана шоком и психо-физическим потрясением, связанным с инцестуальными действиями отца», — рассказала ее адвокат.

При этом девушка продолжает работать и хочет вернуться к учебе. Она не стремится к публичности и не дает интервью, уточнила Вербицкая.

«Ее мотив действий — страх за детей, которые остались проживать в этом «квазиобразовании», в фактическом распоряжении лица, которое считает себя вправе ими распоряжаться, включая их жизнь, будущее и половую неприкосновенность», — заключила адвокат.

В чем обвиняют многоженца

В июне в программе «Пусть говорят» на Первом канале 19-летняя Сухова заявила, что отец как минимум дважды принуждал ее к действиям сексуального характера. В первый раз это случилось, когда ей было всего 14 лет. По словам Анны, отец заставлял ее прикасаться к нему, мотивируя это тем, что из нее не получится хорошей жены, а так она хотя бы будет «все уметь, как правильно делать». Подобные «уроки» отец проводил и для ее младшей сестры, утверждает Сухова.

Многоженец назвал обвинения со стороны дочери полной чушью, а все происходящее — пиар-кампанией против него. «Эта дочка со мной не жила никогда. Она с мамой выросла», — пояснял он.

До трех лет колонии: на многоженца Ивана Сухова завели дело после заявления дочери Многоженцу Ивану Сухову может грозить до трех лет лишения свободы по статье о развратных... 10 сентября 20:33

10 сентября в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в отношении Сухова возбуждено уголовное дело о развратных действиях (ч.1 ст. 135 УК).

У Ивана Сухова 30 детей от 12 женщин. Первые семь детей родились, когда ему было 16 лет. Мужчина организовал в городе Александров Владимирской области «православный гарем». Одна из его жен обращалась ранее в полицию, так как ее «не отпускали» из гарема. Впоследствии он переехал в Москву и поселился в трехкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров с тремя женами и 14 детьми.