«Четыре — это счастье». Причастен ли муфтий Москвы к листовкам о курсах по многоженству?

Муфтий Ильдар Аляутдинов опроверг информацию о том, что муфтият приглашает москвичей на курсы по многоженству. В связи с распространением в городе провокационных листовок он планирует обратиться в полицию. Имена распространителей пока не установили. Зимой Духовное управление мусульман России допустило заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

Духовное управление мусульман (ДУМ) планирует обратиться в правоохранительные органы в связи с распространением в Москве листовок с информацией о курсах по многоженству, сообщил «Газете.Ru» муфтий столицы Ильдар Аляутдинов.

«Важно отметить, что это уже не первый случай, когда от имени ДУМ Москвы и меня лично распространяются провокационные листовки. Считаем, что это дело рук тех, кто хочет дестабилизировать общество путем разжигания межнациональной и межрелигиозной розни», — подчеркнул он.

По словам Аляутдинова, имена провокаторов пока установить не удалось, этим займется полиция.

Муфтий призвал москвичей «не поддаваться провокациям и всегда перепроверять информацию».

Ранее в соцсетях стали появляться фотографии листовок с призывом пройти курсы по многоженству. Предполагалось, что объявления распространил муфтият, но там эту информацию сразу же опровергли, а саму акцию назвали попыткой «очернить деятельность мусульманского духовенства».

«Религиозное многоженство»

В декабре прошлого года Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство. Муфтий Аляутдинов тогда сообщил, что совет улемов (ученых-богословов) допустил заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Если вторая жена не была поставлена в известность и не готова принять сложившуюся ситуацию, то она имеет право потребовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам).

При этом муфтий уточнял, что второй и последующий браки допускаются, если первая супруга оказалась неспособна к деторождению по состоянию здоровья, а также в связи с окончанием ее репродуктивного возраста или «по иным объективным причинам».

Незадолго до решения ДУМ главе Чеченской республики Рамзану Кадырову во время прямой линии с жителями региона задали вопрос, что лучше – «вторая жена» или «спокойная жизнь». В ответ он заявил, что если у мужчины есть четыре супруги, то он «счастлив».

«Две жены — это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены — это хорошо, четыре — это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)», — заключил Кадыров.

Одним из самых популярных многоженцев в России стал Иван Сухов, у которого, по данным на январь 2025 года, родилось уже 30 детей от разных жен. Большинство из них живут с ним в трехкомнатной квартире в Москве. В июне в отношении Сухова начали проверку после слов одной из его дочерей о домогательствах со стороны отца. Сам мужчина уверяет, что обвинения против него сфабрикованы, а дочерью манипулируют.

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Что говорит закон

Согласно статье 14 Семейного кодекса РФ, одновременное нахождение в другом зарегистрированном браке делает новый брак недействительным. То есть официально иметь более одной жены невозможно — второй брак будет недействителен. Религиозные браки, которые заключаются в ряде регионов страны, например, в Ингушетии, Чечне, Дагестане, не признаются государством.

В 1999 году президент Ингушетии Руслан Аушев подписал указ о разрешении многоженства, но он был отменен Конституционным судом РФ как противоречащий федеральному законодательству.

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Этой зимой в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды многоженства в рекламных материалах.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что пропаганда многоженства противоречит политике государства, нацеленной на поддержание традиционных семейных ценностей. Автором поправок была Нина Останина, глава Комитета Госдумы, занимающегося вопросами защиты семьи, отцовства, материнства и детства.