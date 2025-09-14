На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мадриде пропалестинские активисты выбежали на трассу, где проходила велогонка

РИА Новости: в Мадриде участники пропалестинской акции прервали этап велогонки
Global Look Press/Keystone Press Agency

Участники пропалестинской акции протеста прервали заключительный этап велогонки «Вуэльта Испании», которая проходила в Мадриде. Об этом пишет РИА Новости.

Из материала следует, что активисты выбежали на трассу, где проходили соревнования. Из-за этого спортсмены не смогли продолжить гонку.

«Полиция применила против демонстрантов шумовые гранаты», — отметили журналисты.

До этого региональные власти сообщили, что порядок на заключительных этапах велогонки «Вуэльта Испании» в Мадриде будут обеспечивать более 1,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Такое решение было принято из-за протестов, которые начались в связи с участием в соревновании команды из Израиля.

В мае 2024 года правительство Испании на официальном уровне признало Палестину как государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава внешнеполитического ведомства страны Хосе Мануэль Альбарес рассказал, что решение было принято в ходе заседания совета министров. Он добавил, что официальный Мадрид считает это единственным путем к установлению мира в ближневосточном регионе.

Ранее в Израиле предложили создать независимую Палестину во Франции или Испании.

