Пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте забрал вертолет санавиации

112: вертолет приземлился на Кутузовском проспекте, чтобы забрать пострадавших

Вертолет санавиации приземлился прямо на Кутузовском проспекте, чтобы забрать пострадавших в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации отмечается, что перевернувшаяся машина скорой помощи перевозила 73-летнюю женщину с переломом шейки бедра. В результате ДТП пациентка сломала плечо. Журналисты пишут, что женщину экстренно доставят в медицинское учреждение.

14 сентября на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы в Москве произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в результате столкновения на Кутузовском проспекте перевернулась машина скорой помощи. К месту аварии уже прибыли сотрудники ГАИ.

По данным Telegram-канала 112, пострадали три человека: фельдшер, водитель скорой и пациент, которого везли в больницу.

Накануне на Кутузовском проспекте (в районе д. 23) произошло другое ДТП. Автомобильная авария затруднила движение транспорта в столице. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее на видео попал автомобиль после жесткого кульбита на МКАД.