На видео попал автомобиль после жесткого кульбита на МКАД

На МКАД на видео сняли разбитый после кульбита автомобиль

В Москве на МКАД перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП И ЧП Москва и МО».

«Москва, 26-км МКАД (внутр.)», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на проезжей части лежит перевернутый автомобиль, рядом стоит мотоцикл. По словам автора видео, на дороге лежит мужчина, который в момент ДТП получил травмы. На записи также заметно, что возле пострадавшего собрались очевидцы.

До этого сообщалось, что в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как ребенок на электросамокате выезжает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль. От удара школьник подлетает в воздух и приземляется на дорогу.

По информации канала, прибывшие медики реанимировали школьника, после чего – госпитализировали.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.