В Москве на Кутузовском проспекте перевернулась скорая

На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы в Москве произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что на месте работают оперативные службы города.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в публикации.
При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в результате столкновения на Кутузовском проспекте перевернулась машина скорой помощи. К месту аварии уже прибыли сотрудники ГАИ.
По данным Telegram-канала «112», пострадали три человека: фельдшер, водитель скорой и пациент, которого везли в больницу.
Накануне на Кутузовском проспекте (в районе д. 23) произошло ДТП. Автомобильная авария затруднила движение транспорта в столице. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.
Ранее на видео попал автомобиль после жесткого кульбита на МКАД.