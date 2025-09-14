На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве на Кутузовском проспекте перевернулась скорая

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля
На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы в Москве произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что на месте работают оперативные службы города.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в публикации.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в результате столкновения на Кутузовском проспекте перевернулась машина скорой помощи. К месту аварии уже прибыли сотрудники ГАИ.

По данным Telegram-канала «112», пострадали три человека: фельдшер, водитель скорой и пациент, которого везли в больницу.

Накануне на Кутузовском проспекте (в районе д. 23) произошло ДТП. Автомобильная авария затруднила движение транспорта в столице. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее на видео попал автомобиль после жесткого кульбита на МКАД.

