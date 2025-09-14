На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Перми подростка отправили под домашний арест за покушение на теракт

Подростка из Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь релейный шкаф
close
Depositphotos

Дзержинский районный суд Перми отправил под домашний арест подростка, пытавшегося поджечь релейный шкаф. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление инстанции.

В сообщении говорится, что совершить поджог пытались подростки 11 и 15 лет. Возраста уголовной ответственности достиг только старший из них, ему и было предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта ради дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.

«Суд избрал в отношении несовершеннолетнего пермяка меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 ноября 2025 года», — отмечается в заявлении.

5 сентября суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что несовершеннолетний действовал по заданию украинских специальных служб. Их представитель связался с молодым человеком и предложил совершить преступление за деньги. Подросток согласился и поджег объекты транспортной инфраструктуры, после чего был взят под стражу.

Ранее в Красноярске школьницу арестовали за покушение на теракт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами