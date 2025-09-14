В Перми подростка отправили под домашний арест за покушение на теракт

Подростка из Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь релейный шкаф

Дзержинский районный суд Перми отправил под домашний арест подростка, пытавшегося поджечь релейный шкаф. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление инстанции.

В сообщении говорится, что совершить поджог пытались подростки 11 и 15 лет. Возраста уголовной ответственности достиг только старший из них, ему и было предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта ради дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.

«Суд избрал в отношении несовершеннолетнего пермяка меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 ноября 2025 года», — отмечается в заявлении.

5 сентября суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что несовершеннолетний действовал по заданию украинских специальных служб. Их представитель связался с молодым человеком и предложил совершить преступление за деньги. Подросток согласился и поджег объекты транспортной инфраструктуры, после чего был взят под стражу.

Ранее в Красноярске школьницу арестовали за покушение на теракт.