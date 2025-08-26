На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске арестовали школьницу за покушение на теракт

Девочку-подростка арестовали в Красноярске за попытку поджечь релейный шкаф
true
true
true

Несовершеннолетняя жительница Красноярска арестована за покушение на поджог объекта транспортной инфраструктуры. Девочку поместили под домашний арест, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

По информации следователей, 6 августа девушка пыталась за деньги поджечь релейный шкаф на железной дороге в Красноярске. Поджог не удался, школьницу задержали. Она была отправлена под домашний арест, отметили в СК.

Следственные мероприятия по данному делу продолжаются. По данному факту в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», уточнили в ведомстве. В СК также напомнили, что данной статье может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

В Саратовской области ранее арестовали троих несовершеннолетних, обвиняемых в организации террористического акта. Следствие установило, что в августе 2025 года 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Подросток согласился и привлек двух своих 16-летних друзей. В один из дней августа они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, которые обеспечивали работу железной дороги. Один из участников снимал происходящее на телефон и отправлял видео куратору, чтобы подтвердить выполнение задания.

Ранее в Подмосковье восьмиклассники за деньги подожгли оборудование на железной дороге.

