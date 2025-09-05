В Краснодарском крае арестовали подростка за поджог на железной дороге

На Кубани суд арестовал подростка по подозрению в поджогах на железной дороге

Суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщила председатель СК Светлана Петренко.

«Пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении террористического акта в Краснодарском крае», — сообщила она.

Уточняется, что с 15-летним подростком связались украинские спецслужбы, и предложили ему за деньги совершить преступление. Молодой человек поджег объекты транспортной инфраструктуры на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги.

Недавно суд арестовал подростка который поджег релейный шкаф на 47-м километре перегона Гжель — Овражки Казанского направления. Он действовал по указке неизвестного, написавшего ему через мессенджер.

В Саратовской области ранее арестовали троих несовершеннолетних, обвиняемых в организации террористического акта. Следствие установило, что в августе 2025 года 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Подросток согласился и привлек двух своих 16-летних друзей.

Ранее в Петербурге поджигателя вышек сотовой связи осудили на 16 лет.