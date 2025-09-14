На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Ленобласти выделили резервные автобусы из-за аварии с тепловозом

Присяжнюк: на направлении Луга — Гатчина — Петербург выделили 20 автобусов
true
true
true
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

На направлении ЛугаГатчина — Петербург выделили дополнительные 20 автобусов из-за схода с рельсов тепловоза у станции Семрино Ленинградской области. Об этом сообщил председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк в Telegram-канале администрации региона.

«20 единиц автобусов большого класса, каждый пассажировместимостью более 50 человек дополнительно выпущены на линии там, где движение поездов временно блокировано», — заявил он.

По словам председателя, автобусы бесплатно довезут пассажиров от железнодорожных станций по нужному им маршруту. Он добавил, что каждые 15 минут на вокзалах будут делать объявления о том, как нужно поступить пассажиру, если он приобрел билет, но поезд отменили.

До этого губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машиниста спасти не удалось. Он добавил, что в области усилили работу правоохранителей для обеспечения безопасности на всех видах транспорта.

Ранее подростки на угнанном трамвае разгромили семь машин и подземный переход в Софии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами