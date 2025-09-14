Власти Ленобласти выделили резервные автобусы из-за аварии с тепловозом

На направлении Луга — Гатчина — Петербург выделили дополнительные 20 автобусов из-за схода с рельсов тепловоза у станции Семрино Ленинградской области. Об этом сообщил председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк в Telegram-канале администрации региона.

«20 единиц автобусов большого класса, каждый пассажировместимостью более 50 человек дополнительно выпущены на линии там, где движение поездов временно блокировано», — заявил он.

По словам председателя, автобусы бесплатно довезут пассажиров от железнодорожных станций по нужному им маршруту. Он добавил, что каждые 15 минут на вокзалах будут делать объявления о том, как нужно поступить пассажиру, если он приобрел билет, но поезд отменили.

До этого губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машиниста спасти не удалось. Он добавил, что в области усилили работу правоохранителей для обеспечения безопасности на всех видах транспорта.

