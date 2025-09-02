Подростки на угнанном трамвае разгромили семь машин и подземный переход в Софии

В Софии подростки угнали трамвай и снесли две стены подземного перехода

В Софии подростки угнали трамвай и устроили крушение в момент, когда водитель трамвая отлучился за кофе. Об этом сообщает epicenter.bg.

«Трамвай, которым управлял молодой человек, врезался в подземный переход в Софии. По данным телеканала bTV, трамвай следовал по маршруту 22. Он не смог повернуть на бульвар Ситняково, сошел с рельсов, перевернулся и врезался в подземный переход», — отмечается в публикации.

В результате аварии было повреждено семь автомобилей и разрушены две стены подземного перехода, уточняет Telegram-канал Retrobus. В ДТП попала сцепка из двух вагонов.

Инцидент произошел в 5 утра 2 сентября, в трамвае в момент аварии не было пассажиров, уточняет БТА. Водитель в этот момент ненадолго отлучился, чтобы купить кофе в ближайшем киоске.

