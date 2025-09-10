Трамвай сошел с рельсов из-за водителя-видеоблогера в Челябинске

В Челябинске трамвай сошел с рельсов, пока девушка-водитель снимала видео для соцсетей

В Челябинске трамвай сошел с рельсов, пока девушка-водитель снимала видео, сообщает Telegram-канал 112.

«Тиктокерша из Челябинска попрала святое. Она решила снять контент за рычагом, но вагон сошёл с рельсов. Вагоновожатая дала фору на трамвае №22, но в районе депо попыталась уйти во дворы. Благо, никто не пострадал», — сообщает канал.

Как рассказали каналу местные жители, девушка постоянно сидит в телефоне за рулем, хотя сама она утверждает, что снимает рилсы только на остановках.

До этого в Софии подростки угнали трамвай и устроили крушение в момент, когда водитель трамвая отлучился за кофе. Трамвай следовал по маршруту 22. Он не смог повернуть на бульвар Ситняково.

В результате аварии было повреждено семь автомобилей и разрушены две стены подземного перехода. В ДТП попала сцепка из двух вагонов.

Ранее неизвестный открыл огонь по трамваю с пассажирами в Калининграде.