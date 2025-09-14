На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индонезии произошли четыре извержения вулкана за сутки

Antara: в Индонезии произошли четыре извержения вулкана Семеру
Binsar Bakkara/AP

Четыре извержения вулкана Семеру зафиксированы на территории провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщило агентство Antara.

Отмечается, что пепел достиг высоты 800 м над кратером — 4 476 м над уровнем моря. Власти Индонезии призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 км.

Вулкан Семеру является самой высокой горой на острове Ява — (3 676 м над уровнем моря).

В июле на исландском полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана. В городе Гриндавик провели эвакуацию жителей.

До этого издание Los Angeles Times писало, что один из самых активных подводных вулканов мира — Axial Seamount — может извергнуться уже в 2025 году. Он расположен почти в километре под водой и примерно в 1100 км к северо-западу от Сан-Франциско.

Ранее журнал Science сообщал о технологии прогнозирования извержений вулканов за полчаса до их начала.

