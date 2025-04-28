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Создана технология прогнозирования извержений вулканов за полчаса до их начала

Science: оптоволоконная система предсказала извержение вулкана за 26 минут
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USGS/M. Zoeller/Reuters

Американские ученые из Калифорнийского технологического института разработали передовую систему раннего оповещения о вулканических извержениях с использованием оптоволоконных кабелей. Разработанная ими система на основе оптоволоконных кабелей успешно предсказала извержение в Исландии за полчаса до события, что позволило своевременно эвакуировать местных жителей. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Специалисты использовали технологию распределенного акустического зондирования (DAS), которая превращает обычные подземные интернет-кабели в высокочувствительные сейсмические датчики. Лазерные импульсы, проходящие через оптоволокно, фиксируют малейшие деформации грунта, вызванные движением магмы, с точностью до миллиметра.

На полуострове Рейкьянес, где с ноября 2023 года произошло восемь извержений, система доказала свою эффективность. Установленная на 100-километровом участке кабеля, она непрерывно отслеживала подземные процессы, что позволило разработать алгоритм раннего предупреждения.

Успешное испытание системы произошло в августе 2024 года, когда ученые получили предупреждение за 26 минут до извержения возле города Гриндавик. Это позволило местным властям своевременно организовать эвакуацию.

Исследователи отметили, что технология требует адаптации для разных типов вулканов, но уже сейчас открывает новые возможности для мониторинга не только вулканической активности, но и землетрясений.

Ранее в России создали модель, предсказывающую землетрясение за 10 дней.

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