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Жителей исландского города Гриндавик эвакуировали из-за извержения вулкана

RUV: на исландском полуострове Рейкьянес снова началось извержение вулкана
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Civil Protection of Iceland/Reuters

На исландском полуострове Рейкьянес снова началось извержение вулкана. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV.

Отмечается, что в городе Гриндавик проводится эвакуация жителей.

Эксперт по стихийным бедствиям Исландского метеорологического управления Минни Сигурдардоттир считает, что извержение не представляет угрозы для инфраструктуры и находится далеко от города Гриндавик. По ее словам, существует лишь вероятность того, что потоки лавы могут повредить дорогу в районе Стора-Скугфелл, но только в случае продолжительного извержения.

Извержение вулкана началось в 3:59 часов (6:59 мск). Местные власти привели в состояние готовности силы гражданской обороны.

До этого издание Los Angeles Times писало, что один из самых активных подводных вулканов мира — Axial Seamount — может извергнуться уже в 2025 году. Он расположен почти в километре под водой и примерно в 1100 км к северо-западу от Сан-Франциско.

Ранее журнал Science сообщал о технологии прогнозирования извержений вулканов за полчаса до их начала.

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