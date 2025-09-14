На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения
fifg/Shutterstock/FOTODOM

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов – с 03:43 МСК», — сообщил он.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил Кореняко.

Этой же ночью были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги.

12 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого ночью беспилотника повредили три автомобиля. Глава региона сообщил также, что в течение ночи в небе над регионом сбили 18 украинских дронов на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска. Шапша подчеркнул, что городская администрация окажет помощь владельцам пострадавших машин.

Ранее аэропорт Уфы временно приостановил работу.

