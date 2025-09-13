На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Уфы временно приостановил работу

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Вадим Брайдов/РИА Новости

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что аэропорт Самары возобновил работу.

Утром 13 сентября аэропорты в Ярославле и Волгограде приостанавливали обслуживание рейсов. Причиной послужило введение ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Аналогичные ограничения также вводились в аэропортах Гагарин в Саратове и Курумоч в Самаре.

Кроме того, в субботу аэропорт Геленджика временно перестал принимать рейсы из-за непогоды. Из-за этого самолетам пришлось «уходить» на запасные аэродромы.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 13 сентября перехватили и уничтожили 42 дрона над российскими регионами.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропорту Нижнего Новгорода.

