Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет воздушные суда

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги (Грабцево). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.», - говорится в сообщении.

Незадолго до этого в приложении МЧС России предупредили калужан о введении беспилотной опасности в регионе. Местных жителей призвали к бдительности и внимательности.

12 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого ночью беспилотника повредили три автомобиля. Глава региона сообщил также, что в течение ночи в небе над регионом сбили 18 украинских дронов на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска.

Шапша подчеркнул, что городская администрация окажет помощь владельцам пострадавших машин.

