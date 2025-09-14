На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет воздушные суда

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги (Грабцево). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.», - говорится в сообщении.

Незадолго до этого в приложении МЧС России предупредили калужан о введении беспилотной опасности в регионе. Местных жителей призвали к бдительности и внимательности.

12 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого ночью беспилотника повредили три автомобиля. Глава региона сообщил также, что в течение ночи в небе над регионом сбили 18 украинских дронов на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска.

Шапша подчеркнул, что городская администрация окажет помощь владельцам пострадавших машин.

Ранее на украинской нефтебазе произошел взрыв.

