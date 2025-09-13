Жители румынского города получили сообщения о возможном падении объектов

Жителей города Тулча в Румынии, который находится недалеко от границы с Украиной, предупредили о возможном падении объектов. Об этом сообщает телеканал Antena 3 CNN.

«Возможно падение предметов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. При отсутствии укрытия оставайтесь внутри дома, подальше от окон и наружных стен. Предполагаемая продолжительность: 90 минут», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого Оперативное командование Вооруженных сил Польши рассказало, что истребители были подняты в воздух над территорией страны из-за активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в западных областях Украины. При этом в воздушном пространстве Польши находятся самолеты как польской, так и натовской авиации.

Одновременно наземные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные системы переведены в состояние повышенной боеготовности.

Аэропорт в Люблине на востоке Польши временно закрыли для приема и отправки рейсов в связи с действиями Военно-воздушных сил (ВВС) республики.

Ранее Зеленского назвали возможным организатором провокации с БПЛА в Польше.