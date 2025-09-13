Аналитик Меркурис: провокацию с БПЛА в Польше мог устроить Зеленский

За инцидентом с беспилотниками в Польше может стоять президент Украины Владимир Зеленский и украинские спецслужбы. Такое мнение высказал британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По его мнению, поводом для организации подобной акции могло стать стремление добиться поставок от западных стран современных систем противовоздушной обороны и боевой авиации.

Меркурис выдвинул гипотезу, согласно которой Зеленский, руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк могли собрать все доступные беспилотники и направить их в сторону Польши после массированной российской атаки на западную часть Украины.

«А потом скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО», — представил Меркурис возможные рассуждения украинского руководства.

Эксперт подчеркнул, что у Зеленского есть и основания и возможности для реализации подобной провокации.

10 сентября около 20 беспилотников упали на территории Польши. Польские власти и НАТО возложили ответственность за произошедшее на Россию.

