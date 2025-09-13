На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленского назвали возможным организатором провокации с БПЛА в Польше

Аналитик Меркурис: провокацию с БПЛА в Польше мог устроить Зеленский
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

За инцидентом с беспилотниками в Польше может стоять президент Украины Владимир Зеленский и украинские спецслужбы. Такое мнение высказал британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По его мнению, поводом для организации подобной акции могло стать стремление добиться поставок от западных стран современных систем противовоздушной обороны и боевой авиации.

Меркурис выдвинул гипотезу, согласно которой Зеленский, руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк могли собрать все доступные беспилотники и направить их в сторону Польши после массированной российской атаки на западную часть Украины.

«А потом скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО», — представил Меркурис возможные рассуждения украинского руководства.

Эксперт подчеркнул, что у Зеленского есть и основания и возможности для реализации подобной провокации.

10 сентября около 20 беспилотников упали на территории Польши. Польские власти и НАТО возложили ответственность за произошедшее на Россию.

Ранее СМИ раскрыли, кому больше всего выгоден инцидент с БПЛА в Польше.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами