Польша подняла в небо авиацию из-за БПЛА

Польша подняла в воздух истребители в связи с активностью БПЛА на западе Украины

Истребители Польши были подняты в воздух над территорией страны из-за активности БПЛА в западных областях Украины. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

«В связи с обнаружением активности БПЛА в регионах Украины, непосредственно прилегающих к польской границе, в воздушном пространстве Польши проводится операция с участием военной авиации», — говорится в заявлении ведомства.

В целях охраны воздушного пространства Польши, главнокомандующий Оперативного командования отдал распоряжение о незамедлительном приведении в действие всех необходимых протоколов. В польском воздушном пространстве находятся самолеты как польской, так и натовской авиации.

Одновременно наземные комплексы ПВО и радиолокационные системы переведены в состояние повышенной боеготовности.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента, произошедшего в ночь на 10 сентября, когда около 20 беспилотников упали на территории Польши. НАТО возлагает ответственность за произошедшее на Россию и, в качестве ответной меры, укрепляет свой восточный фланг. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

