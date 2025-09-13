Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на путях

Губернатор Клычков: при взрыве на ж/д путях в Орловской области погибли двое

При взрыве на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека и получил ранения еще один. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — рассказал чиновник.

На фоне диверсии и последующих оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка было задержано движение ряда поездов дальнего следования. Их пассажиров могут отправить домой на автобусах.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к атаке на пути. Граждан призывают сообщать властям о всех возможных правонарушениях.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что при взрыве на путях погибли, предположительно, обходившие их сотрудники, которые и обнаружили бомбы.

