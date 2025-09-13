В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в результате инцидента пострадал один человек. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Помимо этого, два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Предположительно, пострадавшие являются обходчиками путей.

Причины произошедшего не уточняются.

В июне в Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожные пути «непосредственно перед прохождением поезда». Благодаря быстрой реакции машиниста и поездной бригады трагедии удалось избежать — никто не пострадал. Было повреждено железнодорожное полотно, поэтому в пути задержались более 20 поездов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Новооскольском округе. По его словам, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов временно прекращено.

Ранее в Ленобласти на видео попал взрыв авиабомбы, найденной около ж/д путей.