Корабль «Союз МС-28» планируют запустить к МКС с космодрома Байконур 27 ноября

Роскосмос: запуск корабля «Союза МС-28» к МКС запланирован на 27 ноября
Алексей Филиппов/РИА Новости

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур намечен на 27 ноября 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Роскосмоса».

«Старт — 27 ноября 2025 года», — говорится в заявлении, подготовленном госкорпорацией к приезду президента РФ Владимира Путина в Национальный космический центр.

Согласно сообщению «Роскосмоса» от 7 февраля, экипаж «Союза МС-28» будет состоять из российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса, который отправится на МКС в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США.

13 сентября генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что в Москве, на территории Национального космического центра (НКЦ), будет размещен новый Центр управления полетами (ЦУП) Российской орбитальной станции (РОС).

Баканов также отметил, что в НКЦ планируется разместить центры, отвечающие за управление всей российской орбитальной группировкой космических аппаратов.

Ранее с Байконура стартовала ракета для доставки на МКС нового скафандра.

