С Байконура стартовала ракета для доставки на МКС нового скафандра

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32», который должен привезти на МКС новый скафандр для выходов в открытый космос, стартовала 11 сентября с Байконура, трансляцию пуска вел «Роскосмос».

Полет будет проходить по стандартной двухсуточной схеме, корабль сделает 34 оборота вокруг Земли. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) запланирована в 20:27 мск 13 сентября.

Корабль должен доставить на станцию свыше 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем станции, свежие продукты, питание, питьевую воду, питание, азот для пополнения атмосферы МКС, санитарно-гигиенические и медицинские средства, а также более 200 кг оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.

Также грузовик доставит на МКС новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» №7.

Среди научного оборудования на корабле имеется инвентарь для экспериментов по созданию совершенных монокристаллов белков, по улучшению методов контроля стерильной аппаратуры на станции, по изучению влияния невесомости на бактерии, а также по выращиванию кристаллов полупроводника кадмий-цинк-теллур.

Также в «Прогресс» загружено оборудование для исследования влияния невесомости на вестибулярный аппарат, зрение и ориентацию в пространстве, а также для изучения влияния стресса на иммунитет.

9 сентября сообщалось, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-30» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС после почти восьми месяцев в ее составе.

Ранее на МКС начали выращивать космический огород.