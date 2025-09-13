В «Роскосмосе» раскрыли подробности о новом центре управления полетами РОС

Новый центр управления полетами (ЦУП) Российской орбитальной станции (РОС) расположится в Национальном космическом центре (НКЦ) в Москве. Об этом сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, передает «Интерфакс».

«Вот здесь, в этом зале, будет располагаться центр управления полетом Российской орбитальной станции, который как раз чуть ранее нам докладывал генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Мальцев», — сказал глава госкорпорации.

Баканов добавил, что в НКЦ также будут находиться центры управления всей орбитальной группировкой России.

В январе генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что запуск первого модуля российской орбитальной станции запланирован на декабрь 2027 года.

В «Роскосмосе» сообщали, что станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу. Ядром станции станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из них можно будет заменить, чтобы продлить срок службы.

Ранее Мишустин призвал ускорить создание полностью отечественной орбитальной станции.