Боец СВО: плененные польские наемники сообщают всю известную им информацию

Польские пленные наемники предоставляют все известные им сведения о численности и дислокации украинских подразделений, а также о расположении опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости командир группы специального назначения военной разведки группировки войск «Днепр» с позывным Зак.

«Поляки были. И приходилось краткие опросы проводить: сколько, где, какие опорники. Они все рассказывают, не скрывая. Они боятся, очень сильно боятся. Поляки боятся», — заявил Зак.

Командир считает, что западные наемники, воющие на стороне Украины, проявляют трусость, что, по его мнению, объясняется особенностями их менталитета.

«Наш, русский человек, никогда не предаст. А они стараются спрятаться, трусят. У них нет той целеустремленности, той выдержки. Нет характера», — подчеркнул командир разведывательной группы.

Он добавил, что для западных наемников на первом месте – собственная безопасность.

В августе посол РФ Сергей Андреев сообщил о запрете для польских СМИ обсуждать тему наемников на Украине.

Ранее российский боец рассказал о бое с польскими наемниками в зоне СВО.