На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Боец СВО рассказал о поведении польских наемников в плену

Боец СВО: плененные польские наемники сообщают всю известную им информацию
true
true
true
close
Антон Вергун/РИА Новости

Польские пленные наемники предоставляют все известные им сведения о численности и дислокации украинских подразделений, а также о расположении опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости командир группы специального назначения военной разведки группировки войск «Днепр» с позывным Зак.

«Поляки были. И приходилось краткие опросы проводить: сколько, где, какие опорники. Они все рассказывают, не скрывая. Они боятся, очень сильно боятся. Поляки боятся», — заявил Зак.

Командир считает, что западные наемники, воющие на стороне Украины, проявляют трусость, что, по его мнению, объясняется особенностями их менталитета.

«Наш, русский человек, никогда не предаст. А они стараются спрятаться, трусят. У них нет той целеустремленности, той выдержки. Нет характера», — подчеркнул командир разведывательной группы.

Он добавил, что для западных наемников на первом месте – собственная безопасность.

В августе посол РФ Сергей Андреев сообщил о запрете для польских СМИ обсуждать тему наемников на Украине.

Ранее российский боец рассказал о бое с польскими наемниками в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами