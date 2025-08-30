Тема воюющих на Украине наемников в информационном поле Польши фактически находится под негласным запретом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ Сергей Андреев.

По его словам, при этом нет никаких сомнений в том, что в рядах Вооруженных сил Украины есть польские наемники, и их там немало.

В августе сообщалось, что бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, воевавший на стороне Киева, обратился к своим соотечественникам и призвал их не вступать в ряды ВСУ. Сейчас мужчина служит в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который создан из бывших украинских военных и выступает против властей в Киеве.

Военный признавался, что вступил в конфликт на стороне Украины из-за любви к украинке. По его словам, он нашел сайт для набора добровольцев и хотел стать героем для своей возлюбленной, хотя сам признает, что это было необдуманное решение.

Ранее российский боец рассказал о бое с польскими и румынскими наемниками в зоне СВО.