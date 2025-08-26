Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» вступили в бой с украинскими военными, среди которых были поляки и румыны. Об этом РИА Новости рассказал один из десантников с позывным «Зёма».

Он отметил, что слышал иностранную речь, в том числе польскую. По его словам, моральный дух у иностранных наемников крайне низкий, так как они воюют исключительно за деньги. Военный добавил, что бойцы группировки «Днепр» сражаются за свою родину и против национализма.

Накануне сообщалось, что бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, воевавший на стороне Киева, обратился к своим соотечественникам и призвал их не вступать в ряды ВСУ. Сейчас мужчина служит в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который создан из бывших украинских военных и выступает против властей в Киеве.

Военный признавался, что вступил в конфликт на стороне Украины из-за любви к украинке. По его словам, он нашел сайт для набора добровольцев и хотел стать героем для своей возлюбленной, хотя сам признает, что это было необдуманное решение.

Ранее стало известно об отказе ВСУ спасать своих раненых.