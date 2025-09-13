На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили повысить надбавку к пенсии до уровня МРОТ

ЛДПР предложила увеличить надбавку к пенсиям с 80 лет до уровня МРОТ
close
Depositphotos

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает установить надбавку к пенсиям после 80 лет равной МРОТ — 22 440 рублей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мера поможет усилить социальную поддержку пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.

«Такая дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — отметил он.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. По его мнению, это нужно, чтобы размер пенсий не отставал от роста цен, а такой подход стал бы эффективным средством соцподдержки старшего поколения.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб до этого говорила, что в России обсуждается возможность начисления всех пропущенных индексаций работающим пенсионерам за период трудовой деятельности. Работа в этом направлении постепенно ведется, но полное восстановление всех выплат обеспечить крайне сложно, так как на эти цели в бюджете средства не заложены.

Ранее стала известна разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров.

