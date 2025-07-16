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В России предложили ежеквартально индексировать пенсии

Лидер СРЗП Миронов предложил ежеквартально индексировать пенсии в России
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Александр Кряжев/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в беседе с ТАСС предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий.

По его мнению, это нужно, чтобы размер пенсий не отставал от роста цен.

«При текущей системе, когда индексацию рассчитывают от инфляции прошлого года, размер пенсии обречен все больше отставать как от роста цен, так и от роста заработных плат. Последний скачок тарифов ЖКХ делает этот разрыв катастрофичным», — отметил Миронов.

Политик подчеркнул, что такая мера стала бы эффективным средством соцподдержки старшего поколения.

«Затраты на коммуналку войдут в стоимость товаров и услуг, что раскрутит новую спираль подорожания всего вокруг. Это ограбление народа, которое сильнее всего ударило по нашим пенсионерам», — добавил депутат.

До этого Миронов предложил ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания до 15%. Также он призвал снизить ставку НДС на продукты с 10 до 5%.

Ранее Набиуллина пообещала, что ЦБ будет настойчиво снижать инфляцию.

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