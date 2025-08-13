На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме поддержали начисление пропущенной индексации работающим пенсионерам

Депутат Бессараб: пенсионерам постепенно компенсируют пропущенные индексации
Александр Кряжев/РИА Новости

В России обсуждается возможность начисления всех пропущенных индексаций работающим пенсионерам за период трудовой деятельности. Работа в этом направлении постепенно ведется, но полное восстановление всех выплат обеспечить крайне сложно, так как на эти цели в бюджете средства не заложены, рассказала 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Обязательно нужно восстановить пропущенную индексацию для пенсионеров из того, что реально. При выходе на пенсию они восстанавливают тот индекс выплат, который был бы в случае проведения постоянной индексации», — заявила парламентарий.

При этом она напомнила, что сегодня за пропущенный период повышенный размер пенсий не восстанавливается, так как на эти цели в бюджете средства не заложены. Так, из 43 млн пенсионеров в стране работают 8 млн человек, провести восстановление для каждого затруднительно, пояснила Бессараб. Она подчеркнула, что, несмотря на трудности, в этом направлении предпринимаются шаги для возвращения справедливости, регулярно проводится индексация пенсионных выплат.

«Прибавка составила от четырех до десяти тысяч рублей, но полное восстановление обеспечить объективно сложно», — заключила депутат.

Возвратить пенсионерам после увольнения все пропущенные индексации призвал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. Он подчеркнул, что из-за невозвращения прибавки за период трудовой деятельности пенсии работающих пенсионеров отстают от выплат, которые получают неработающие.

Ранее в России предложили снизить пенсионный возраст за рождение детей.

