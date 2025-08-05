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Стала известна разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров

ТАСС: пенсии неработающих россиян на 2,8 тысячи рублей больше, чем у работающих
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Средний размер пенсии пенсионеров, состоящих на учете в системе Социального фонда России (СФР), в июле 2025 года составил 23 456 руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные СФР. Пенсии неработающих россиян в статусе пенсионеров в среднем на 2,8 тыс. руб. превышают пенсии работающих, отмечает агентство.

Работающие пенсионеры в июне 2025 года получили в среднем 21 115 руб., что на 3,3 тыс. больше, чем годом ранее. Неработающие пенсионеры в июне получили 23 999 руб., на 2,3 тыс. руб. больше, чем в 2024 году.

Средний размер назначенных пенсий женщин, состоящих на учете в системе Социального фонда, впервые с 2015 года превысил размер выплат мужчинам. По состоянию на 1 января текущего года средний размер назначенных пенсий пенсионеров достиг показателя 23 175 руб. — 23 249 руб. для женщин и 23 028 руб. для мужчин.

Накануне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что получатели страховых пенсий по старости — 80-летние юбиляры августа — получат увеличенные на 10 221,70 руб. выплаты в сентябре.

Ранее россиянам объяснили, почему в 2025 году никто не выйдет на пенсию.

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