Артемий Лебедев назвал способ избавиться от депрессии

Блогер Артемий Лебедев предложил лечить депрессию копанием картошки
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил лечить депрессию физическим трудом, в частности, копанием картошки. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, молодежь постоянно жалуется, ничего не делает и хочет получать деньги, не работая. Лебедев уверен, что от депрессии можно избавиться трудом.

«Если пойти перекопать поле картошки, сразу все депрессии как рукой снимет», — высказался блогер.

До этого врач-невролог «СМ-Клиника» Наталья Маклакова рассказала «Газете.Ru», как отличить обычную усталость от начинающейся депрессии. По ее словам, депрессия просто так не проходит, — в основе этого заболевания лежит нарушение выработки серотонина, дофамина и норадреналина, поэтому отдохнуть и восстановиться в данном случае не получится. Среди симптомов, которые характерны для депрессии, специалист назвала: снижение настроения; снижение чувства радости; снижение концентрации внимания и другие.

Ранее Лебедев рассказал, как отличить оригинальную лабубу от поддельной.

