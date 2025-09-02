Врач объяснила, как отличить обычную усталость от начинающейся депрессии

В погоне за постоянным ростом экономического благосостояния, успешностью и самореализацией люди все чаще испытывают усталость и упадок сил. Однако бывает так, что обычная усталость, кажется, может быть признаком начинающейся депрессии. О том, как отличить эти два состояния, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Наталья Маклакова.

«Если вы работаете семь дней в неделю, без выходных и отпусков, а придя домой, выполняете еще кучу бытовых дел, то быть уставшим нормально. Обычная усталость устраняется легко: нужно просто отдохнуть, выспаться, прогуляться на свежем воздухе, встретиться с друзьями, съездить в отпуск», — рассказала Маклакова.

Совсем другое дело, по словам врача, депрессия, которая просто так не проходит. В основе этого заболевания лежит нарушение выработки серотонина, дофамина и норадреналина, поэтому отдохнуть и восстановиться в данном случае не получится.

Сре ди симптомов, которые характерны для депрессии, специалист назвала: снижение настроения; снижение чувства радости; снижение концентрации внимания, сложности в принятии решений; низкая самооценка или чувство вины; чувство безнадежности по отношению к будущему; мысли о смерти или суицидальные мысли; значительное нарушение или избыток сна; значительное изменение аппетита или веса; психомоторное возбуждение или заторможенность; усталость/снижение энергии.

Наличие пяти симптомов из десяти, при условии сохранения не менее последних двух недель, могут указывать на депрессию.

Также невролог посоветовала обратить внимание на следующие признаки: ранее пробуждение; нарушение памяти и внимания; отсутствие чувства радости и удовольствия от жизни (или от дел, ранее приносящих удовольствие); хроническая боль любой локализации.

«Часто депрессия дебютирует незаметно. Но важно не пропустить ее на самом раннем этапе. Поэтому если у вас есть повышенная утомляемость, которая не проходит в течение двух недель и возникает даже при незначительной нагрузке, а восстановиться не получается или требуется более длительное время, обратитесь к специалисту. Ведь в данном случае, как и с любым другим заболеванием: чем раньше лечить, тем быстрее и лучше эффект получается», — резюмировала Маклакова.

