На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Артемий Лебедев рассказал, как отличить оригинальную лабубу от поддельной

Блогер Лебедев заявил, что у оригинальной Лабубу всегда девять зубов
true
true
true
close
«вДудь»/YouTube

Существует один способ, помогающий отличить настоящую куклу лабубу от поддельной. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске новостей на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«У настоящей Лабубы всегда ровно девять зубов. А у поддельных может быть сколько угодно, если тот, кто их пытался подделать, не умеет считать», — заявил он.

Лебедев объяснил, что родителям следует отдавать предпочтение оригинальным игрушкам, потому что они более безопасны для ребенка. Он добавил, что у качественных лабубу не отходят детали, которые дети могут случайно проглотить.

До этого стало известно, что создатель лабубу Ван Нин вошел в топ‑100 богатейших людей планеты в 38 лет. В рейтинге говорится, что общая сумма активов составляет $26,5 млрд.

Нин обошел в списке акционера «Лукойла» Вагита Алекперова и основателя PayPal Питера Тиля. Всего за год состояние создателя лабубу выросло на $20 млрд.

21 августа компания Pop Mart анонсировала выпуск мини-версий кукол лабубу. Акции компании взлетели в цене на бирже после того, как компания объявила о запуске мини-версий.

Ранее в Индии женщина начала возносить молитвы лабубу, приняв куклу за божество, и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами