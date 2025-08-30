Артемий Лебедев рассказал, как отличить оригинальную лабубу от поддельной

Блогер Лебедев заявил, что у оригинальной Лабубу всегда девять зубов

Существует один способ, помогающий отличить настоящую куклу лабубу от поддельной. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске новостей на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«У настоящей Лабубы всегда ровно девять зубов. А у поддельных может быть сколько угодно, если тот, кто их пытался подделать, не умеет считать», — заявил он.

Лебедев объяснил, что родителям следует отдавать предпочтение оригинальным игрушкам, потому что они более безопасны для ребенка. Он добавил, что у качественных лабубу не отходят детали, которые дети могут случайно проглотить.

До этого стало известно, что создатель лабубу Ван Нин вошел в топ‑100 богатейших людей планеты в 38 лет. В рейтинге говорится, что общая сумма активов составляет $26,5 млрд.

Нин обошел в списке акционера «Лукойла» Вагита Алекперова и основателя PayPal Питера Тиля. Всего за год состояние создателя лабубу выросло на $20 млрд.

21 августа компания Pop Mart анонсировала выпуск мини-версий кукол лабубу. Акции компании взлетели в цене на бирже после того, как компания объявила о запуске мини-версий.

Ранее в Индии женщина начала возносить молитвы лабубу, приняв куклу за божество, и попала на видео.