Названы регионы-лидеры по уровню заболеваемости алкоголизмом

Чукотка возглавила рейтинг регионов РФ по уровню заболеваемости алкоголизмом
Shutterstock

Чукотский автономный округ занял первое место среди регионов России по уровню заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно статистике, показатель заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами на Чукотке составил 247,8 случая на 100 тысяч населения. Второе место в антирейтинге заняла Республика Марий Эл (222,6), третье — Еврейская автономная область (197,5).

В пятерку регионов с наибольшей распространенностью алкоголизма также вошли Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2), отмечается в материалах министерства.

Наименьшие показатели заболеваемости алкоголизмом зафиксированы в Ленинградской области (13,7 на 100 тысяч населения), Москве (15,9) и Санкт-Петербурге (22,6). Московская область заняла восьмое место с конца с показателем 27,2 случая.

11 сентября председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин выразил мнение, что в России могут ввести квотирование числа точек продажи алкоголя в зависимости от численности населения. Например, это может быть один магазин на 1 тыс. жителей.

Ранее в России предложили ввести «сухой закон» на время СВО.

