Названы регионы-лидеры по уровню заболеваемости алкоголизмом

Чукотский автономный округ занял первое место среди регионов России по уровню заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно статистике, показатель заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами на Чукотке составил 247,8 случая на 100 тысяч населения. Второе место в антирейтинге заняла Республика Марий Эл (222,6), третье — Еврейская автономная область (197,5).

В пятерку регионов с наибольшей распространенностью алкоголизма также вошли Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2), отмечается в материалах министерства.

Наименьшие показатели заболеваемости алкоголизмом зафиксированы в Ленинградской области (13,7 на 100 тысяч населения), Москве (15,9) и Санкт-Петербурге (22,6). Московская область заняла восьмое место с конца с показателем 27,2 случая.

11 сентября председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин выразил мнение, что в России могут ввести квотирование числа точек продажи алкоголя в зависимости от численности населения. Например, это может быть один магазин на 1 тыс. жителей.

Ранее в России предложили ввести «сухой закон» на время СВО.