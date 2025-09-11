В России ожидают новых ограничений на продажу алкоголя

Шапкин предрек квоты на продажу алкоголя в России в перспективе двух лет

В России могут ввести квотирование числа точек продажи алкоголя в зависимости от численности населения. Например, это может быть один магазин на 1 тыс. жителей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя сообщения о запрете на продажу алкоголя во дворах домов в Подмосковье.

«В Подмосковье выбран самый мягкий подход из того, что вообще обсуждается на эту тему. Там все магазины доработают по прежним правилам до конца действия выданных лицензий. Строго говоря, с 1 сентября никто никаких изменений не увидит. А дальше постепенно будут заканчиваться лицензии и новые не выдаваться, если двери магазина выходят во двор многоквартирного дома. Теоретически последний такой магазин закроется в 2030 году. Я думаю, что в перспективе двух лет будет обсуждаться право регионов квотировать число точек продажи алкоголя в зависимости от численности населения. Например, один магазин на 1 тыс. жителей», — отметил Шапкин.

По его мнению, тема с многоквартирными и малоквартирными домами в обсуждениях отойдет на задний план или будет простым условием конкурса за квоту на продажу алкоголя.

1 сентября вступил в силу запрет на продажу алкоголя во дворах домов в Подмосковье.

Ранее в России оценили предложение ВОЗ повысить цены на алкоголь и сигареты на 50%.