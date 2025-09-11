На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили ввести «сухой закон» на время СВО

Life: «Отцы рядом» предложили Мишустину ограничить продажу алкоголя на время СВО
Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести временный запрет на продажу алкоголя в России на период проведения специальной военной операции. С соответствующим обращением к председателю правительства Михаилу Мишустину выступил глава движения Иван Курбаков, документ имеется в распоряжении Life.ru.

По мнению инициаторов, эта мера необходима для поддержания боевого духа, укрепления дисциплины и консолидации общества. В обращении приводятся данные о потреблении алкоголя в России, согласно которым в самой пьющей возрастной группе от 35 до 44 лет выпивают 79% мужчин и 64% женщин.

«Специальная военная операция — это период, требующий максимальной мобилизации всех ресурсов общества. Алкоголь, как известно, ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность, что может негативно сказаться на боеспособности армии, трудовой активности граждан и социальной стабильности», — заявил Курбаков.

Авторы инициативы также предложили ввести серьезные штрафы за нарушение запрета: для физических лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических — до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на 90 суток. В качестве исторического прецедента они ссылаются на ограничения на продажу алкоголя, вводившиеся во время обеих мировых войн.

4 сентября директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский заявил, что ограничение торговли алкогольными напитками будет в ближайшее время распространяться на многие российские регионы. Это связано как с успешным опытом уже принявших соответствующее решение субъектов, так и с работой по увеличению продолжительности жизни.

Ранее в России пообещали «закручивание гаек» по продаже алкоголя.

